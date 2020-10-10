واتهم الناطق الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، المسلحين من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالمسؤولية عن إطلاق الطائرة.
واعتبر العقيد المالكي أن إطلاق الطائرة جاء بطريقة ممنهجة ومتعمدة، بغية استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للسعودية.
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، قوات التحالف العربي لمساندة قوات الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف، والقصف الصاروخي والمدفعي المتبادل، وكذلك الهجمات بالصورايخ البالستية والطائرة المسيرة؛ في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقت من اليمن تجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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