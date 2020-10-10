وقال هيكل في تصريحات لبوابة الأهرام: "هذه التصريحات منافية للمنطق والعقل. النجاح والفشل مرتبطان بتحقيق الهدف، وكان هدف حرب أكتوبر هو تحريك الجبهة وتحرير الأرض في ضوء تطور وإمكانات القوات المسلحة، وبناء عليه إسرائيل جلست معنا في مفاوضات، وقبل ذلك كانت ترفض تماما أي مفاوضات، وبالتالي مصر حققت هدفها بنسبة 100٪ واسترجعت الأرض المحتلة".
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وأضاف هيكل "عندما شغلت وظيفة محرر عسكري في بداية التسعينيات تعمقت في دراسة حرب أكتوبر، وكنت محظوظا بلقاء القادة ممن حاربوا، مثل المشير الجمسي والمشير أبو غزالة وكذلك المشير محمد علي فهمي الذي قام بتأسيس خط الدفاع الجوي وكان مفاجأة من مفاجآت الحرب".
وأتم هيكل "التقينا بعدد كبير من قادة القوات الجوية وشاهدنا أمورا كثيرة في هذا التوقيت، جميع القوات حققت انتصار وإنجازات سجلت وتدرس في أرقي الأكاديميات العسكرية".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، قال منذ أيام: "رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأسا على عقب وحققنا النصر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام المصري يرد على قادة إسرائيل بشأن "أكاذيب" حرب أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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