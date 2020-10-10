الجيش اللبناني يعطي توجيهاته قبل ترسيم الحدود مع إسرائيل

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، إنه "إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتمع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع الوفد المكلف ملف التفاوض لترسيم الحدود".

وأضاف البيان، أنه "خلال الاجتماع، أعطى قائد الجيش التوجيهات الإساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية".

​وتنطلق المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، يوم الأربعاء المقبل، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في قرية الناقورة على الجانب اللبناني من الحدود.

وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الخميس الماضي، التوصل لتفاهمات حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البرية والبحرية المتنازع عليها، في ما وصفته واشنطن بأنه إنجاز "تاريخي" بين الدولتين اللتين تعدّان في حالة حرب.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالبلوك رقم 9 الغني بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيه.