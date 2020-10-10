شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإطفاء فى سوريا تواصل إخماد حرائق الغابات والأراضى الزراعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل جهود فرق الإطفاء فى سوريا لإخماد الحرائق المشتعلة في الغابات والأحراج والأراضي الزراعية في ريف محافظة اللاذقية، وسط اشتداد النيران فى بعض المواقع وامتدادها إلى اخرى جديدة، بحسب وكالة سونا السورية.

وذكر باسم دوبا مدير دائرة الحراج في مديرية الزراعة اليوم، أن عدد الحرائق منذ فجر أمس بلغ 85 حريقاً ولا تزال الحرائق مشتعلة في مناطق وقرى وادي قنديل وام الطيور والبسيط ومستودعات التبغ في القرداحة وقرى بيت زنتوت والرامة وقرب مشفى القرداحة وفي قرى القلمون ودباش وضهر دباش الذي يمتد باتجاه المزيرعة وكذلك في بيت جبرو وفي قرى حبيت وبكاس بالحفة حيث الحريق شديد وكذلك في بشيلي وقرفيص وكفر دبيل وسربيون بجبلة.





وأشار دوبا إلى أن عناصر الإطفاء لا يدخرون جهدا في محاولتهم السيطرة على الحرائق وفق الإمكانات المتاحة، ويعطون الأولوية لمنع وصول الحرائق إلى منازل المواطنين، كما يساهم الأهالي بجهود إطفاء الحرائق.

كانت شهدت عدد من المناطق في أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية في سوريا عدد من الحرائق، ووفقا لوكالة الأنباء السورية ، طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ، صباح اليوم ، من جميع الوزارات المعنية والجهات التابعة لها وفرق الإطفاء والدفاع المدنى ، تقديم الدعم والمؤازرة للمساهمة في إطفاء الحرائق المندلعة في أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية.

كما انتشر عدد من الفيديوهات والصور المتداولة للحرائق في عدد من الناطق السورية التي تضرع أهلها بالدعاء لمحاولة اخمادها وسط حالة من الترقب.







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