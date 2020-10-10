بلدية دبي تطلع على "رعاية الموهوبين" بشرطة أبوظبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع وفد من بلدية دبي عبر تقنية الاتصال المرئي على جهود وإنجازات شرطة أبوظبي في رعاية الموهوبين من منتسبيها وآلية اكتشافهم والأدوات المستخدمة لرعايتهم وتنمية مواهبهم، والنظام الإلكتروني «طموح» لإدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية.

واستعرض الرائد الدكتور بخيت سالم العامري رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والرائد أحمد علي المنصوري مدير مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية طبيعة العمل في مركز إدارة المواهب والمؤشرات الاستراتيجية والخطة الإعلامية والإنجازات في مجال إدارة المواهب. Advertisements من جانبها أعربت فاطمة عبدالله البدواوي مدير قسم إدارة الوثائق والمعلومات ببلدية دبي رئيسة الوفد عن إعجابها بالجهود التطويرية والتطبيقات المبتكرة لشرطة أبوظبي لتنمية ودعم الموهوبين والاهتمام بإنجازاتهم. يذكر أن جهود إدارة المواهب بشرطة أبوظبي صُنفت كأفضل ممارسة في هذا المجال على مستوى إمارة أبوظبي حسب دليل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الصادر في شهر مارس 2019.

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