- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. دراسة تُثبت عدم جدوى استئصال الزائدة الدودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت دراسة علمية حديثة أن 70% من المرضى الذين يتناولون مضادات حيوية لا يحتاجون إلى إزالة الزائدة الدودية لكون المضادات فعالة تماماً، ما يعني أن إجراء تلك العملية قد يصبح شيئاً من الماضي.
وأوضح الأطباء، وفقاً لما نشره موقع صحيفة "اليوم السابع" نقلاً عن «الديلي ميل» البريطانية، أن مرضى الزائدة الدودية يُصنَّفون إلى نوعين، إذ عمدوا إلى تقسيم عينة منهم تتألف من 1500 مريض إلى مجموعتين، وخضعت المجموعة الأولى من المتطوعين للعلاج بالمضادات الحيوية، فيما جرى استئصال الزائدة الدودية للمجموعة الأخرى في عملية روتينية.
وخلصت نتائج التجربة إلى أن أكثر من أغلبية الذين خضعوا للعلاج بالمضادات الحيوية لم يعودوا بحاجة إلى الجراحة في الأشهر الثلاثة التالية، في حين احتاجوا إلى إجازات مرضية أقل مقارنة بالمشاركين الذين خضعوا لعملية جراحية، وأبلغ المرضى في المجموعتين عن معدلات شفاء مماثلة بعد شهر من العلاج.
وذكر الباحثون أنه يمكن تجنب الآلاف من العمليات إذا اعتمد الأطباء في المقام الأول على المضادات الحيوية، مشيرين إلى أن المضادات الحيوية قد تصبح أكثر شيوعاً كعلاج لالتهاب الزائدة الدودية الآن، بعد أن انشغلت المستشفيات بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
يُذكر أن نحو 50 ألف شخص في إنجلترا يدخلون المستشفى كل عام بسبب التهاب الزائدة الدودية، كما استقبلت مستشفيات أمريكا نحو 11.6 مليون حالة التهاب للزائدة الدودية عام 2015
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. دراسة تُثبت عدم جدوى استئصال الزائدة الدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.