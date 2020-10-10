شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. كاميرات تسجل لحظة هجوم مروع على ضابط شرطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت كاميرات لحظة هجوم مروع على ضابط شرطة في لوس أنجلوس الأمريكية.

Advertisements ونشرت شرطة لوس أنجلوس شريط فيديو يظهر هجوما مروعا على الضابط في المدينة أثناء قيامه بعمله. وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في نهاية شهر سبتمبر الماضي وأن الضابط يدعى انطوني فريمان تعافى من جروحه، وتم القبض على المشتبه به في الهجوم.

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