جولة جديدة من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا ربما تنطلق نهاية أكتوبر الجاري

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نور سلطان - سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "لا نستبعد أن يتم ذلك [المحادثات بين الدول الضامنة] بنهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

ومنذ عام 2017 في نور سلطان (أستانا سابقاً)، تجري محادثات حول الشأن السوري في إطار ما يسمى بصيغة أستانا، وفي كانون الثاني/ يناير 2018 استضافت مدينة سوتشي الروسية مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة.

وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية، تعمل في جنيف وتتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد الإصلاح الدستوري.