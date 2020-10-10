عام الجراح في لبنان.. انفجار جديد صباحا وسقوط ضحايا

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن السلطات في المنطقة أن الحادث الحاصل هو جراء انفجار قارورة غاز كانت متواجدة في إحدى المطاعم.
وقع انفجار في منطقة الأشرفية عند الساعة السابعة والثلث صباحا داخل أحد المطاعم المقفلة على درج اللعازرية، جراء انفجار قارورة غاز.
وفي السياق نفسه، كشف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، عن نتيجة الانفجار الحاصل قائلا: "تم نقل جثة من داخل مكان انفجار قارورة الغاز في الاشرفية وإصابة شخصين من المارة بجروح طفيفة".
واندلع حريق ضخم في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، بعد انفجار خزان للمازوت في المنطقة.
وأفاد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الجمعة، في انفجار خزان لمادة المازوت في منطقة طريق الجديدة، أحد أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.
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