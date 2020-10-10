شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العقبة الأردنية تسجل أعلى درجة حرارة فى العالم أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مدينة العقبة فى الأردن أعلى درجة حرارة فى العالم يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 استنادا إلى بيانات منظمة الأرصاد العالمية، وتتكفل هذه المنظمة برصد بيانات أحوال الطقس عبر العالم وتوثيقها ودراسة تطوراتها فى المدى الطويل، بحسب شبكة " روسيا اليوم".

وتم تحديد مستوى هذه الحرارة الاستثنائية فى العقبة أمس الجمعة بـ 44,6 درجة مئوية متقدمة على ما سجلته عدة مناطق معروفة بطقسها الحار في دول الخليج وعلى دول في نصف الكرة الأرضية الجنوبى تستعد لاستقبال فصل الصيف.

وتشهد المملكة الأردنية موجة من الحر متكررة وغير عادية منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب كتلة هوائية حارة رفعت درجات الحرارة بمستويات عالية، وأدت إلى نشوب حرائق في عدة مناطق مجاورة من الأراضي السورية والفلسطينية.