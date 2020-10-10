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البرلمان العراقى يعقد جلسة لحسم قانون الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة اعتيادية لحسم التصويت على قانون الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجرى في البلاد منتصف العام المقبل، وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن جلسة اليوم ستخصص لحسم الجدل حول المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد المتعلقة بالدوائر الانتخابية التي هي موضع خلاف بين الكتل النيابية في البرلمان العراقي لإتمام التصويت على القانون الجديد.

وكانت الحكومة العراقية الحالية قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق، وأفادت مصادر عراقية بأن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق. 

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