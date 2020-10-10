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الصحة الأمريكية تحدد موعد توفر لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

الصحة الأمريكية تحدد موعد توفر لقاح كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أنه من المنتظر توفر لقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بين مارس وأبريل المقبلين، بما يغطي الكميات المطلوبة لتطعيم كافة الأمريكيين.

 

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وقال وزير الصحة أليكس عازار  إنه "من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر".

 

وأضاف أن "ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار ريجينيرون للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزا للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية".

 

وسجلت الولايات المتحدة نحو 7.4 ملايين إصابة بكورونا وأكثر من 209 آلاف وفاة، متصدرة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات.

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