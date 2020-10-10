شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ورياح بالسعودية.. وصحو إلى غائم بالإمارات.. وحار ورياح فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يكون طقس اليوم يميل إلى تكوين السب الرعدية والرياح المتربة ، فيما يشهد طقس الإمارات جو غائم جزئيا ، بينما تسيطر الرياح الشمالية والميل للحراراة فى الكويت

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس اليوم ، صحوا إلى غائم جزئياً على مناطق متفرقة، مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الموج في الخليج العربي يكون متوسطا الى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 07:55 والمد الثاني عند 17:05 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:51 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 13:43 والمد الثاني عند الساعة 05:14 والجزر الاول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:33.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية ، عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمه، وشرورة، ورياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية فى المدينة المنورة والمناطق المحيطة.

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