شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يطمئن على صحة عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين فى حكومة تصريف الأعمال الأردنى أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نقل خلاله تمنيات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى له بالشفاء من فيروس كورونا.

وأبلغ الصفدي،وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، عريقات، توجيهات العاهل الأردنى توفير أى عناية طبية يحتاجها، معربا عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

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وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذى يعانى مشاكل مزمنة فى الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.