عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لماذا تدعو فرنسا مواطنيها لعدم شراء هواتف ذكية جديدة

السبت 10 أكتوبر 2020

الخليج 365

"لا تنسف هاتفك القديم" ففي فرنسا تتبع الحكومة سياسة جديدة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للشعب، من خلال تحفيزه على شراء الأجهزة المستعملة المعاد تجديدها، بدلا من إهدار المال على أجهزة جديدة مثل الهواتف الذكية وملحقاتها.



ويأتي ذلك في محاولة لخفض التداعيات على البيئة ودعم المشروعات المحلية الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، بحسب تقرير وكالة بلومبرج، الجمعة.

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وتستعد الحكومة الفرنسية بداية من شهر يناير/كانون الثاني المقبل لتطبيق نظام تسجيل نقاط على استخدام الأجهزة المستعملة، وأنه سيتم تخصيص 21 مليون يورو (25 مليون دولار) في إطار خطتها التحفيزية لتمويل المشروعات الناشئة ومشروعات أخرى.

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي وزميلها وزير الشؤون الرقمية سيدريك آو، لبلومبرج إن الحكومة تجري محادثات من أجل تعزيز عمليات شراء الأجهزة المستعملة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة التي يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لها.

واستبعد وزير الشؤون الرقمية فرض ضريبة جديدة على البضائع، حيث إن الشركات ستحملها على الزبائن.

وقالت بومبيلي: "نريد أن نشجع الأشخاص الذين يريدون شراء سماعة هاتف، أن يفكر أولا في الأشياء المستخدمة التي أعيد تجديدها".