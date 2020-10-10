عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزيرة جزائرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

السبت 10 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلنت كاتبة الدولة المكلّفة رياضة النخبة في الحكومة الجزائرية سليمة سواكري مساء الجمعة إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ، لتكون أوّل عضو في الحكومة يصاب بالوباء منذ بداية انتشاره في آذار/مارس.



وكتبت سواكري على فيسبوك ”تأكّدت إصابتي بفيروس كوفيد-19. أسأل الله الشفاء لي ولجميع المرضى“.

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وسواكري أوّل وزيرة جزائريّة تصاب بالوباء، علما أنّ اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون تجري عبر التواصل المرئي عن بُعد.

وكان آخر نشاط غطّته وسائل الإعلام لسواكري، وهي بطلة سابقة في رياضة الجودو، زيارتها لرياضيّي منتخب المصارعة والملاكمة المشاركين في الأعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة وفاة 1789 شخصاً منذ ظهور الوباء في آذار/مارس، منهم 4 خلال الـ24 ساعة الماضية. أمّا إجمالي الإصابات فبلغ 52,804.