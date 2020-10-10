وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "إنها اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن، لمواجهة جماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف من جهة، والحوثيين من الجهة الثانية، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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