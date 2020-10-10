شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) فى الجزائر، 146 حالة إصابة و6 وفيات، وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، فى مؤتمر صحفي، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 52 ألفا و804 مصابين، و1789 حالة وفاة، و37 ألفا و67 حالة شفاء.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة، يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

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وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 37 ولاية أخرى، وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.