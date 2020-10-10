شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" ، أن قوات التحالف المشتركة صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية "واس".

وتحاول الأمم المتحدة الوساطة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن خاصة مع تزايد الارهاب الحوثى على دول الجوار .