شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع وقود وسط بيروت إلى 4 قتلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر فى انفجار وقع فى مستودع وقود فى مخبز بوسط بيروت، وفقا لمصادر من الصليب الأحمر اللبنانى، وأفادت مصادر من الصليب الأحمر اللبناني، بالعثور على أربع جثث وعدد من الإصابات بعد عملية البحث فى المنطقة المتضررة.
ونشب حريق نتيجة الانفجار الذى وقع فى مستودع وقود فى المخبز الواقع فى ساحة ابو شاكر فى بيروت حيث توجهت وحدات من عناصر الإطفاء والدفاع المدنى اللبناني، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وذكر الصليب الأحمر اللبناني، أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة، وقع الانفجار بعد شهرين من حريق نشب فى مستودع فى مرفأ بيروت نتيجة انفجار شحنة نترات امونيوم، ما اسفر عن مصرع 202 اشخاص واصابة اكثر من ستة ألاف و500 شخص.
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