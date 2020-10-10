الطيران المدني تكشف عن الحالات التي يمنع فيها السفر

أصدرت هيئة الطيران المدني الدليل الإرشادي للمسافر، والذي يحتوي مجموعة من الإجراءات الوقائية المتخذة في المطارات السعودية.

وأوضحت أنه يُمنع من السفر من لا يلتزم بالإفصاح الطبي والإبلاغ عن أي من أعراض كورونا خلال مرحلة الحجز، كما تمنع الاشتراطات سفر من لا يحضرون إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

وتمنع الاشتراطات سفر من تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة، بالإضافة إلى المسافرين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية، وعلى رأسها لبس الكمامة في المطار والطائرة والحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر لليدين.

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وتشترط الهيئة تقديم غير السعوديين ممن تكون أعمارهم أكثر من 8 سنوات وثيقة فحص رسمية من جهة معتمدة تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما تشترط الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة سواء للسعوديين أو غير السعوديين.

وبشأن استعدادات المطارات، أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تم توفير المعقمات في جميع أرجاء المطارات الـ26 في المملكة، وإلزام جميع العاملين والطواقم الجوية بالفحص الطبي وتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، بالإضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر.

وأشارت في الدليل الإرشادي إلى أنه سوف تتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل المسافرين.