شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير Advertisements أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من حملة درجة البكالوريوس، وفق المسميات التالية : مسؤول شؤون الطلاب – مسؤول شؤون الطلاب أول. كاتب إدخال البيانات (برنامج توطين الوظائف 1) مسؤول أدخال بيانات. تقني مختبر البحوث. مسجل قاعدة بيانات البحوث. فني مختبر. اخصائي عقود البحث. مهندس خدمات الرعاية الصحية. ممرضة الموظفين. وللمزيد من التفاصيل بالرابط التالي (اضغط هنا).

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من حملة درجة البكالوريوس، وفق المسميات التالية : مسؤول شؤون الطلاب – مسؤول شؤون الطلاب أول. كاتب إدخال البيانات (برنامج توطين الوظائف 1) مسؤول أدخال بيانات. تقني مختبر البحوث. مسجل قاعدة بيانات البحوث. فني مختبر. اخصائي عقود البحث. مهندس خدمات الرعاية الصحية. ممرضة الموظفين. وللمزيد من التفاصيل بالرابط التالي (اضغط هنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.