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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موتورولا تكشف النقاب عن تلفزيونات ذكية بنظام أندرويد 10 ومعالج ميدياتك
السبت 10 أكتوبر 2020
الخليج 365
أعلنت موتورولا عن مجموعتها الجديدة من أجهزة التلفزيون الذكية ZX2 بقياسات 32 بوصة و43 بوصة و50 بوصة و55 بوصة، والمتوقع إطلاقها رسميًا في حدث يتم بثه على القناة الرسمية لموقع التسوق عبر الإنترنت فليبكارت على يوتيوب، ابتداءً من الأسبوع المقبل في 15 أكتوبر.
لم يتم الكشف عن تفاصيل التلفزيون الذكي القادم من موتورولا في الوقت الحالي. لكن تقارير أشارت إلى أن الشركة ستزود تلك الأجهزة الذكية بأحدث معالجات من ميدياتك MT9602.
وتتميز السلسلة بدمج أربعة أنوية وفق تصميم ARM Cortex-A53 بسرعة ساعة تصل إلى 1.5 غيغا هرتز ومسرع رسومات ARM Mali-G52 MC1. وسيتم تقديمه من خلال الطرز: HD وFull HD و4K TV.
كما تأتي سلسلة تلفزيون موتورولا الذكي بمعالج ميديا تيك رباعي النواة، وبالتالي، فهي أجهزة التلفزيون الأولى التي تستخدم هذا المعالج، بذاكرة عشوائية تصل إلى 2 جيجابايت، وتقنية الفيديو HDR10 + .
إلى جانب ذلك، تشتمل أجهزة التلفزيون على محول Wi-Fi مع نطاقات 2.4 / 5 غيغاهرتز ومنفذي لكابل التوصيل إيثرنت يو اس بي واتش دي ام آي، ويوجد بها نظام صوتي مزود بتقنيات دولبي أتموس وDTS استديو ساوند، وتستخدم أجهزة التلفزيون نظام التشغيل اندرويد 10. وتتراوح الأسعار بين 190 دولارًا و560 دولارًا.
إلى جانب طرازات التلفزيون الذكية التي أعلنت عنها موتورولا في حدث 9 أكتوبر اليوم. ستطلق الشركة أيضًا العديد من الأجهزة المنزلية التي تشمل ثلاجات ومكيفات هواء وغسالات، في الحدث المنتظر يوم 15 من الشهر الجاري.
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