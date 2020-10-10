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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، أن قواته مسنودة برجال القبائل ومشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية،  نجحت فى تحرير مواقع جديدة بمنطقة الريان بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

 

وأكد مصدر عسكرى يمنى لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ)، أن الجيش الوطنى حرر جميع المواقع بجبهة النضود بالكامل بعد هجوم عسكرى شنه على المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، مشيراً إلى أن المعارك انتقلت من النضوذ بالريان إل منطقة بئر المرازيق.

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ولفت المصدر اليمنى إلى أن طيران التحالف العربي، استهدف عددا من الآليات والأطقم التابعة للمليشيات الحوثية،  مشيراً إلى أن المليشيات تلقت خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات فى ظل استمرار تقدم الجيش الوطني.

 

 

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