شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تؤكد ارتفاع إصابات كورونا بين مواطنيها فى أمريكا إلى 3849 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية الفلسطينية فى ولاية الينوى الأمريكية.
وصرح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 3849 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 78 وفاة.
وأوضحت الخارجية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة فى صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم لليوم الخامس على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تؤكد ارتفاع إصابات كورونا بين مواطنيها فى أمريكا إلى 3849 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.