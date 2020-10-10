شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تؤكد ارتفاع إصابات كورونا بين مواطنيها فى أمريكا إلى 3849 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية الفلسطينية فى ولاية الينوى الأمريكية.

وصرح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 3849 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 78 وفاة.

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وأوضحت الخارجية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة فى صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم لليوم الخامس على التوالي.