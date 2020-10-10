عبدالله بن زايد ونظيره الماليزي يبحثان تعزيز التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع داتوك سيري هشام الدين حسين، وزير خارجية ماليزيا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على عقد لقاء قريب يجمعهما، وتشكيل فرق عمل لدفع العلاقات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمن الغذائي والتعليم.

واستعرضا تطورات جائحة فيروس «كورونا»، وتعاون البلدين في مواجهة تداعياته على صعيد تبادل الخبرات العلمية، وتطبيق التقنيات المتطورة للكشف عن الفيروس، ودعم الجهود العالمية المبذولة، للتوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد سموّه والوزير الماليزي، أهمية دفع العلاقات بين الدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك، من أجل احتواء آثار هذه الجائحة على مختلف الصُّعد لاسيما الصحية والاقتصادية.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، العلاقات الإماراتية - الماليزية التاريخية والاستراتيجية المتميزة، والحرص المستمر على تعزيز التعاون وتطويره في المجالات كافة، في ظل دعم قيادتي البلدين الصديقين.

وأشار سموّه إلى العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة الإمارات، ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والعمل لإقامة شراكات متنوعة ومستدامة بين الجانبين.

(وام)