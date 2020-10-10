فرق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تستعرض 30 مبادرة

استعرضت ست فرق عمل مبادراتها ومحاورها الرئيسية الموجهة لأصحاب الهمم وأسرهم، التي تعكس دور الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشمل مجالات الصحة والتأهيل، والتعليم، والتوظيف، والرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيه والسياحية.

قالت الدكتورة بشرى الملا المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، إن جميع الفرق الست تعمل بروح الفريق الواحد، وبجهود مشتركة، وتقود محاور الاستراتيجية، تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع، للوصول إلى تحقيق خمسة أهداف أهمها بناء ثقافة مجتمع مبنية على المنظور الحقيقي لا على منظور الشفقة تجاه هذه الفئة وتفعيل دور أصحاب الهمم وأسرهم وتمكينهم من المساهمة كشركاء أساسيين في عملية التحول نحو مجتمع دامج.

وأكدت أن الفرق بدأت بالفعل العمل على تنفيذ المبادرات التي تشملها الاستراتيجية والتي يبلغ عددها 30 مبادرة، تنفذها 28 جهة حكومية واتحادية معنية على مدى خمس سنوات، لتكون إمارة أبوظبي دامجة لأصحاب الهمم.

وسلطت منال الدوسري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، الضوء على المبادرات التي ستنفذها الدائرة ضمن محور التعليم لاستراتيجية أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن سياسات ومبادرات الدمج جزء لا يتجزأ من استراتيجيات دائرة التعليم والمعرفة، في تبني قطاع تعليمي يلبي احتياجات طلابنا من أصحاب الهمم.

وقالت، إن هناك ثلاث مراحل رئيسية لمحور التعليم ضمن استراتيجية أصحاب الهمم، تشمل تطوير وتفعيل سياسات التعليم الدامج المبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتشمل تدريب وتطوير العاملين في القطاع التعليمي على تنفيذ هذه السياسات، بالإضافة إلى برنامج الانتقال التعليمي بين المراحل التعليمية المختلفة للطلبة من أصحاب الهمم، وبرنامج التعليم المهني لتزويدهم بالمهارات والخبرات التي ستساعدهم على الاستقلالية والاندماج في سوق العمل.

واستعرض الدكتور حامد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الصحة أبوظبي، مبادرتين رئيسيتين في محور الصحة لأصحاب الهمم لتحقيق جودة الحياة لهم، وتمكينهم في أخذ فرصهم المتكافئة في المجتمع هما، تطوير إطار تقييم موحد شامل ومتكامل لأصحاب الهمم، ومبادرة أخرى تركز على توفير التقنيات والتكنولوجيا المساعدة لأصحاب الهمم، لدمجهم في المجتمع.

وتحدث محمد حمد المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع النقل في دائرة البلديات والنقل، في أبوظبي عن محور الوصول الشامل ودور دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، في استراتيجية أصحاب الهمم مشيراً إلى عدد من المبادرات التي سيشملها هذا القطاع، منها التركيز على عمل البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم لضمان سهولة الوصول المتكافئ على نطاق المباني والبنية التحتية للمواصلات والمعلومات والخدمات.

وتناول عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم 6 مبادرات رئيسية يشملها محور الرعاية الاجتماعية، هي مراجعة ومواءمة التصنيف المحلي مع التصنيف الوطني الاتحادي مع دائرة تنمية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع والشركاء الاستراتيجيين لتوحيد هذه التصنيفات.

وتحدث حمد الشبلي، المدير التنفيذي في قطاع السياسات والتطوير المؤسسي في هيئة الموارد البشرية، عن دور الهيئة في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2024، وأبرز المبادرات التي سيتم تنفيذها في ما يتعلق بالتوظيف.