التعايش مع «كورونا» فرص قائمة .. لكن بشروط

«الحياة ستعود لطبيعتها» حلم جميع سكان الأرض، فالكل تأثر بشكل أو بآخر بجائحة كورونا، وفجأة أصبحنا مجبرين على حياة لم نعتدها، واستمرار تلك الحياة لأكثر من سنة أمر وارد، بحسب الدراسات العالمية ومنظمة الصحة العالمية، وما هو مؤقت اليوم كإجراء احترازي، قد يتحول غداً إلى أمر طبيعي اعتيادي.

كيف نمارس حياتنا الطبيعية ونبعد أنفسنا عن الإصابة بعدوى كورونا؟

وكيف نتعايش مع هذا الوباء؟

وكيف نخلق عادات جديدة للتعايش مع الفيروس؟

وكيف نجعل من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات من العادات الضرورية اليومية قبل خروجنا من منازلنا؟ هذه الأسئلة سنجد إجاباتها عبر التحقيق الآتي:



ليس قبل عام 2022



قالت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، إنه من غير المرجح أن تعود الحياة لطبيعتها مثل ما كانت عليه قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022.

وأفادت لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست: الطريقة التي يتخيلها الناس هي أنه في يناير، ستكون لدينا لقاحات للعالم بأسره وستبدأ الأمور في العودة إلى طبيعتها، مؤكدة أن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعياً.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني الأكثر واقعية يضع إطلاق لقاح كورونا خلال منتصف عام 2021، وأن التطعيم لن يحدث بين عشية وضحاها، وسيظل ارتداء أغطية الوجه والتباعد الاجتماعي ضرورياً لفترة من الوقت بعد ذلك.



الالتزام بالتوجيهات



أكدت الدكتورة حنان السويدي الأستاذ المساعد بطب الأسرة في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم، أن الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يعد موضوعاً بالغ الأهمية في دولة الإمارات، إلى جانب اتباع الإجراءات الوقائية البسيطة والضرورية، مثل غسل اليدين بشكل دوري بالماء والصابون واستخدام المعقمات الكحولية للوقاية الشخصية وحماية العائلة والمجتمع من الإصابة بمرض كوفيد-19.

كما يُعد الالتزام بتدابير التباعد الجسدي والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد (ثلاث أقدام) بينك وبين الآخرين أحد العوامل الهامة للوقاية من المرض.

وعلاوة على ذلك، يُمثل ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة بدون استثناء عاملاً محورياً لوقاية نفسك والآخرين من الإصابة بالفيروس.

ويتوجب عليك في حال شعرت بأدنى أعراض الإصابة، مثل السعال والصداع والحمى، البقاء في المنزل وعزل نفسك عن الآخرين، والاتصال بمقدمي الخدمة الصحية هاتفياً وإعطائهم المعلومات المتعلقة بالأعراض.

وعن الممارسات والعادات التي يجب أن نتجنبها في الفترة الحالية، قالت: يوصي الخبراء بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة لصعوبة الالتزام بتدابير التباعد الجسدي، حيث لا بد من الحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن متر في جميع الأماكن العامة.

ويوصي الخبراء بضرورة تفادي لمس العيون والأنف والفم بواسطة اليدين، لا سيما وأنّها قد تكون ملوثة بالفيروس نتيجة ملامسة الأسطح المختلفة. ويمكن أن ينتقل الفيروس من اليدين إلى العيون والأنف والفم، وبالتالي يُمكنه دخول الجسم والتسبب بالمرض. كما يُشجع الخبراء جميع الأشخاص الذين يشعرون بأعراض مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس على التواصل مع الهيئات الصحية المحلية للحصول على الاستشارات الضرورية حول حالاتهم؛ إذ يسهم الإبلاغ المبكر عن الأعراض بمنح الهيئات الصحية المحلية فرصة إحالة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض للمرافق الطبية المختصة للحصول على العلاج في الوقت المناسب.



شرب المياه بكثرة

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أكدت الدكتورة رحاب علي السيد أخصائية الطب الباطني، في مستشفى السعودي الألماني بعجمان، أن ثمة عدة نصائح لممارسة الحياة بشكل طبيعي وتجنب الإصابه بكورونا، تتمثل في شرب المياه بكثرة لتجنب الجفاف والحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافة مترين على الأقل بين أي شخصين، والالتزام بلبس الماسك الطبي في الأماكن العامة والمزدحمة، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، والحفاظ على نظام غذاء متوازن، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتناول الأدوية بانتظام للأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو.

وقالت: يجب أن نتجنب عدة ممارسات وعادات، منها عدم غسل اليدين بانتظام، وملامسة الأيدي للوجه بكثرة، والتواجد بأماكن مزدحمة، وإقامة الحفلات والتجمعات، والتواجد في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية، والانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المغلوطة وغير الموثقة.

وعن كيفية التعايش مع كورونا، قالت: تخصيص مكان بالمنزل خاص للعمل في حالة العمل عن بعد لتوفير الراحة لباقي أفراد المنزل وفي نفس الوقت عدم المكوث في نفس المكان بالمنزل لممارسة جميع الأنشطة خلال اليوم، وتجنب القلق الزائد والخوف من الإصابة بمرض كورونا حيث يمكن تجنبه باتباع الإرشادات والعادات الصحيحة، وعدم التردد في طلب الدعم النفسي والمعنوي، والحفاظ على الصحة العامة والمعنوية على وجه الخصوص.

ومحاولة القيام بالأنشطة المختلفة التي تضيف السعادة والبهجة على النفس، والحفاظ على وسيلة اتصال بالعالم الخارجي كوسائل الاتصال الاجتماعي والتلفون والبريد الإلكتروني، واستقاء الأخبار من مصادر موثوقة، والحرص على التعلم ومعرفة أشياء جديدة، وممارسة أساليب التأمل والاسترخاء بانتظام، والابتعاد عن التدخين والكحوليات.



عدم إهمال صحتنا



أكد الدكتور «ياسر بارفيز»، استشاري أمراض قلب تداخلية، في المستشفى الكندي التخصصي أن النقطة الأهم التي يجب تسليط الضوء عليها هنا أنه بالرغم من أن كورونا سيبقى موجوداً لعدة سنوات، إلا أن هذا لا يعني أنه يجب إهمال صحتنا، لا سيما بالنسبة لمرضى القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أصحاب الجلطات السابقة، فإن تأخير أو تأجيل أو عدم ذهابهم للمستشفيات لمتابعة حالتهم بشكل دوري خشية التقاط الفيروس قد يعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات قد تودي بحياتهم.

وقال: لا يجب عليهم إهمال متابعة حالاتهم وانتظار حدوث المضاعفات. وبالتالي، فإن أصحاب الأمراض المزمنة لا يتعين عليهم فقط اتخاذ الإجراءات الاحترازية الاعتيادية بشكل دائم وعلى المدى الطويل لتجنب الإصابة بالفيروس فحسب، بل يتوجب عليهم في ذات الوقت عدم إهمال صحتهم بالامتناع عن زيارة الطبيب بشكل دوري لأن مضاعفات الأمراض المزمنة تتساوى بخطورتها مع خطورة الفيروس.

وهذه من أهم النقاط التي يتم التشديد عليها حالياً في الأوساط الطبية حتى في أوروبا وليس فقط هنا. الأمر الثاني هو أنه لا داعي للجزع المفرط، إذ يجب علينا فقط إجراء تعديلات على أسلوب حياتنا، بمعنى الأخذ بالحسبان الالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال الوقت، عند التسوق أو التنقل بالمواصلات العامة أو الذهاب للمتنزهات، وتجنب الأماكن المزدحمة، مع ارتداء القناع، والمحافظة على عادات النظافة الشخصية كغسل اليدين دوماً.

إن تعديل نمط الحياة الحالي على المدى الطويل أمر هام جداً للعبور بأمان من هذه المرحلة، ريثما يتم إيجاد لقاح للفيروس.



تقوية المناعة



وأكدت الدكتورة مروة مناجد، استشارية طب العائلة في المستشفى الأمريكي دبي، أنه لممارسة الحياة بشكل طبيعي وتجنب الإصابة بكورونا، علينا الاهتمام بالطرق المختلفة لتقوية المناعة ومنها الحصول على القسط الكافي من النوم، حيث يحتاج الفرد إلى سبع ساعات من النوم يومياً، فالنوم لساعات قليلة يضعف المناعة ويكون الشخص أكثر عرضة للأمراض.

بالإضافة إلى ذلك يجب الابتعاد عن القلق والضغوط النفسية، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن الضغط العصبي له تأثير سلبي في صحة الإنسان وعلى الجهاز المناعي، ولذلك ينصح الأطباء بممارسة التأمل والرياضة، وذلك لتخفيف الضغوط النفسية وزيارة الطبيب في حال عدم القدرة على التعامل مع الضغوط النفسية بشكل سليم، وينصح بممارسة الرياضة وذلك لزيادة مناعة الجسم، وأثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً يساعد على حماية الجسم من أمراض القلب وبعض أنواع أمراض السرطان، بالإضافة للمساهمة في تهدئة الأعصاب، كما ينصح بتناول الطعام الصحي وشرب السوائل بكميات كافية.

وعن الممارسات والعادات التي يجب أن نتجنبها في الفترة الحالية، قالت: أفضل طريقة للوقاية من العدوى هي تجنب التعرض لها، وتحمل الإجراءات الوقائية والبقاء في المنزل وغسل اليدين بانتظام وبشكل مكثف بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والمحافظة على مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر، بالإضافة إلى تجنب لمس الأنف والعينين والفم بأيد غير مغسولة، والاستخدام الصحيح لأدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات، والاطلاع على آخر المستجدات من المصادر الموثوقة واتباع التوجيهات الحكومية، ومتابعة الوضع الصحي للشخص بشكل مستمر للتعرف إلى أي أعراض للمرض أو إن كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت: كما يعرف كثير، لا يوجد هناك علاج لهذا الفيروس، وأفضل وقاية منه تكون عن طريق الابتعاد عن التعرض له.



التقليل من الممارسات الصحيحة



أكد د.أكرم أبودقن أخصائي طب الطوارئ في مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أننا نتبنى التقليل من الممارسات الصحيحة لتجنب فيروس كورونا، وهذا التقاعس يسهم في انتشار العدوى، وزيادة أعداد المصابين بكورونا.

وقال: من الحكمة أن نحرص على اتباع الإرشادات وجعلها جزءاً من أسلوب حياتنا خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتتمثل تلك الإجراءات بغسل اليدين والذي يعتبر حجر الأساس فب الوقاية من الكثير من الأمراض، ويعتبر الماء والصابون منظفاً فعالاً إذا تم بالشكل الصحيح والمطهرات الكحولية، وتجنب ملامسة العين والوجه عندما تكون الأيدي غير نظيفة، وتجنب الاقتراب الشديد والمحافظة على مسافة التباعد وخصوصاً في حالة وجود أعراض المرض على شخص آخر، وطلب المساعدة الطبية عند الشعور بأعراض المرض، تجنباً لنقل العدوى لمن تحب، وارتداء القناع لدى التواجد بالأماكن العامة ليس لتجنب المخالفة وإنما بهدف الوقاية ومنع الانتشار، لذلك ننصح بوضعه بشكل صحيح.