هدنة تلوح في الأفق على وقع القتال في كاراباخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت الاشتباكات بين قوات أذربيجان والقوات التابعة لسلطات إقليم ناجورنو كراباخ، أمس الجمعة، في وقت بدأت بوادر هدنة تلوح في الأفق خلال الساعات القادمة، وفق ما ذكرت الرئاسة الفرنسية، بينما انطلقت في موسكو محادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في محاولة لإنهاء القتال، وبينما أعلن الرئيس الأذربيجاني الهام علييف عن منح «فرصة أخيرة» لأرمينيا من أجل السلام في الإقليم، اعتبرت تركيا أن جهود وقف إطلاق النار ستفشل ما لم تنسحب أرمينيا، وقالت: «لا ينبغي أن يتوقع أحد من أشقائنا الأذربيجانيين التوقف حتى ينتهي الاحتلال الأرميني هناك».

وأكد المركز الإعلامي للحكومة الأرمينية أن «القصف المدفعي استمر على قطاعات عدة من خط المواجهة. العدو ضرب مناطق مأهولة بالصواريخ والمدفعية» مشيراً إلى أن الانفصاليين حافظوا على «سيطرتهم» على الوضع. وتواصل قصف ستيباناكرت، عاصمة الإقليم، ومناطق مأهولة في أذربيجان طوال أمس، وفق السلطات المحلية. كما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية باندلاع اشتباك عنيف على الخطوط الأمامية صباح أمس الجمعة وفي المساء، مشيرة إلى أنه تسبب بخسائر للعدو.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن أرمينيا وأذربيجان «تتجهان إلى التوصل إلى هدنة» تنهي المعارك الجارية في ناجورنو كراباخ ليل أمس الجمعة أو اليوم السبت. وقال متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «نتحرّك باتّجاه هدنة خلال ساعات، لكنها لا تزال هشة». وتابع «إنها عملية منسقة منذ بداية الأسبوع مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين». وجاءت تصريحاته بعدما تحدث الرئيس الفرنسي هاتفياً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ليل الخميس والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمس الجمعة.

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وطالب فلاديمير بوتين الذي أجرى محادثات مع باشينيان وكذلك إلهام علييف، «بوقف القتال في ناجورنو كاراباخ لأسباب إنسانية، بهدف تبادل جثث القتلى والأسرى» وفق بيان صادر عن الكرملين الذي أعلن عن هذه المفاوضات مساء الخميس. وبناء على دعوة بوتين بدأت مفاوضات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان حول ناجورنو كراباخ، أمس الجمعة في موسكو على ما أظهرت مشاهد بثتها وزارة الخارجية الروسية. وبعدما تجاهلتا الدعوات للتوصل إلى هدنة، أوفدت كل من باكو ويريفان وزيري خارجيتهما، إلى موسكو لإجراء مفاوضات سعى إليها الكرملين، ما يشكل أول بصيص أمل لوقف القتال. وبالتزامن، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، في كلمة متلفزة، أمس،إفساح المجال أمام «فرصة أخيرة» لأرمينيا من أجل حل النزاع سلمياً في ناجورنو كراباخ، وقال «نمنح فرصة لأرمينيا لحل النزاع سلمياً. إنّها فرصتها الأخيرة»، مضيفاً «سنعود بأي حال إلى أراضينا. إنّها فرصة (أرمينيا) التاريخية».

ومن جانبها، قالت تركيا إن الجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا لوقف العنف بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بشأن ناجورنو كاراباخ مصيرها الفشل ما لم تكفل أيضاً انسحاب قوات أرمينيا من الإقليم. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي إن أنقرة تريد حلاً دبلوماسياً، لكن أي جهود من مجموعة مينسك لا تطالب بانسحاب أرمينيا سيكون مصيرها الفشل.

ومن جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن هجوم أذربيجان في ناجورنو كاراباخ لن يتوقف حتى تسحب أرمينيا قواتها وغيرهم من المقاتلين الذين جلبتهم إلى المنطقة. وأضاف في بيان «لا ينبغي أن يتوقع أحد من أشقائنا الأذربيجانيين التوقف حتى ينتهي الاحتلال ويُطرد الإرهابيون والمرتزقة من هناك».

(وكالات)