حرائق مفاجئة تجتاح لبنان وتركيا وسوريا وإسرائيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاحت حرائق غابات ضخمة، العديد من المناطق في لبنان وسوريا وإسرائيل وتركيا، مُخلفة أضراراً كبيرة في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود أجهزة الإنقاذ لإخماد النيران التي اندلعت على نحو مفاجئ، مجبرة آلاف السكان على النزوح من منازلهم، بحسب ما أكدت مصادر إعلامية أمس الجمعة.

وتكافح أجهزة الإنقاذ في لبنان منذ ليل الخميس، لإخماد النيران في مساحات شاسعة من الأحراج في العديد من المناطق. وأوضح الدفاع المدني اللبناني، أن عناصره يواصلون العمل للسيطرة على النيران بمناطق في جنوب البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية، وسرعة الهواء.

وفي سوريا، أعلنت الحكومة حالة الاستنفار لمواجهة الحرائق المفاجئة، إذ اندلع أكثر من 96 حريقاً بمناطق متفرفة في عدة محافظات.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا حسين مخلوف، إن «الوضع في اللاذقية مأساوي»، إذ لا تزال غالبية الحرائق خارج السيطرة. وتابع: «الحرائق تشتعل بشكل عشوائي وفي مناطق عدة ومتفرقة، لذا يصعب تركيز الجهود في منطقة واحدة».

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وطالت النيران مساحات خضراء واسعة في اللاذقية وطرطوس وحمص، فيما عجزت فرق الإطفاء عن السيطرة على تلك الحرائق. وشاركت عناصر من الجيش السوري في إطفاء الحرائق، بينما شهدت بعض القرى والمدن حركة نزوح.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقاً في محافظة طرطوس، موضحة أن أضراراً كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية بريف طرطوس، رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري. ونقلت الوكالة عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن «هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على الحريق، إذ أسهمت الرياح ووعورة المنطقة في ازدياد مساحة الحريق، قائلاً: «الوضع صعب، ونسعى للسيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة، وبكل طاقتنا البشرية والآلية».

وفي إسرائيل، التهمت النيران مساحات في الشمال، في وقت ترأس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جلسة تشاور مع وزير الأمن العام، والمفتش العام بالشرطة، ومفوض خدمة الإطفاء والإنقاذ، ورئيس مجلس الأمن القومي ومسؤولين آخرين، بشأن الحرائق التي اندلعت في البلاد. ويشارك في عمليات إخماد النيران عناصر الإطفاء والشرطة الإسرائيلية، وقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. وتحدثت تقارير إعلامية عن عمليات إخلاء للسكان في بعض المناطق.

وفي تركيا، شبت حرائق ضخمة في غابات هاتاي جنوبي البلاد، أمس الجمعة، من دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة. وذكرت وسائل إعلامية، أن عناصر الإطفاء غير قادرة على السيطرة على الحرائق المندلعة، وذلك بسبب «الرياح القوية». وجرى إخلاء بعض المنازل مع انتشار النيران في مساحات امتدت على 5 كيلومترات.