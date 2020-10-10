شكرا لقرائتكم خبر عن قـوى الأمـن الأمريكيـة تتـدرب لمواجهـة أسـوأ سيناريـو أثنـاء الانتخـابـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة إلى مسار حملته الانتخابية بتجمعين انتخابيين في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تسببت إصابته بمرض كوفيد-19 في إبعاده لمدة أسبوع عن السباق للبيت الأبيض في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن، وباشرت وكالات وقوى إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تدريبات لاحتواء أي أعمال عنف أو شغب محتملة خلا الاقتراع في السباق الرئاسي أو بعد إعلان النتائج، وهو أمر حذر منه رئيس وزراء كندا في ظل الانقسام الحاد والاستقطاب في المجتمع الأمريكي.

استعادة مسار الحملة

وفي وقت متأخر مساء الخميس قال ترامب، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم الثاني من أكتوبر وقضى ثلاث ليال في مستشفى عسكري يتلقى العلاج، إنه يشعر بأنه «بحالة جيدة حقاً» ويخطط بعد موافقة الطبيب للعودة إلى مسار الحملة في فلوريدا اليوم السبت وفي ولاية بنسلفانيا غداً الأحد.

ورغم نشر ترامب عدة مقاطع فيديو على تويتر، فإنه لم يظهر علناً منذ عودته إلى مقر إقامته منذ قال شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي، إن دونالد ترامب استكمل دورة العلاج من فيروس «كورونا» وحالته لا تزال مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، وبوسعه حضور المناسبات العامة اعتباراً من اليوم «السبت». وأضاف كونلي في مذكرة أصدرها البيت الأبيض أن ترامب استجاب للعلاج على نحو «جيد جداً».

تشكيك

غير أن اختصاصيين استطلعت آراءهم تلفزيونات وصحف أمريكية أكدوا أن التقرير كتب بلغة ملتوية وليس واضحاً ولم يقدم بيانات ملموسة للحكم بناء عليها ما إذا كان ترامب قد شفي أم لا. وأشاروا بالخصوص إلى أن التقرير خالٍ من أي إشارة إلى آخر مرة أجري فيها فحص على ترامب للتأكد من سلبية النتيجة.كما أن التقرير لم يشر أيضاً إلى الأعراض المعروفة للمرض.

وتشير إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الأشخاص المصابين بأعراض شديدة من مرض كوفيد-19 قد يحتاجون إلى البقاء في المنزل لمدة تصل إلى 20 يوماً بعد ظهور الأعراض لأول مرة.

فحص قواه العقلية

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من جهتها دعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لتشكيل لجنة طبية اختصاصية لفحص حالة الرئيس العقلية خاصة بعد تضارب تصريحاته وقراراته في غضون ساعات من إصدارها وإخطار الكونجرس بنتائج هذا الفحص ليقرر ما إذا كان الرئيس فاقداً للأهلية لعزله.

وعلى الفور رد ترامب في غضب في تغريدة وقال إن «نانسي المجنونة» هي التي تستحق أن تعرض للفحص الطبي للتأكد من سلامتها العقلية. ويتفوق بايدن، الذي انتقد بشدة طريقة تعامل ترامب مع الوباء، على الرئيس الجمهوري في استطلاعات الرأي الوطنية، على الرغم من أن هذا التقدم يتقلص في بعض الولايات المتأرجحة التي قد تحسم نتيجة الانتخابات.

واشتبكت حملتا ترامب وبايدن أمس بسبب مناظرة تلفزيونية كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل. وانسحب ترامب بعد أن قالت اللجنة غير الحزبية المسؤولة إن المناظرة المقررة يوم 15 أكتوبر ستقام عبر الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة بعد إصابة ترامب بكورونا.

وجه ترامب انتقادات نادرة، لاثنين من أقرب مساعديه هما وزير الخارجية مايك بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار. وفي مقابلة هاتفية مع «فوكس بيزنس» طالب ترامب بأن يتخذ الوزيران إجراءات فيما يخص إدارة سلفه باراك أوباما. وقال ترامب إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادماً خاصاً عندما كانت وزيرة للخارجية.

استعداد لأسوأ السيناريوهات

من جهة أخرى، بدأت قوى إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية في الولايات المتحدة، توسيع الاستعدادات والتدابير الاحترازية تحسباً لأعمال عنف تتزامن مع الاقتراع في الثالث من الشهر المقبل وبعد إعلان النتائج، وذلك بسبب التوتر والقلق العالي وسط الناخبين من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي وأجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوى الأمن في الولايات تدريبات لمواجهة أسوأ السيناريوهات، إلى جانب إقامة مراكز قيادة للتنسيق في حال حدوث أعمال عنف أو شغب أو تدخل في الانتخابات.كما صدر تحذير من أن أي محاولة لتعريض أمن الانتخابات أو الناخبين للخطر لن يتم التسامح معها.

تحذير كندي مبكر

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حذر أول أمس الخميس من أن حكومته تخشى حدوث «بعض الاضطرابات» في الولايات المتحدة في حال تحقيق نتيجة متقاربة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية مؤكداً أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة. وصرح ترودو «نحن جميعاً ننظر إلى الاستقطاب في الولايات المتحدة ببعض القلق»، في إشارة إلى الجدل السياسي الدائر حول فيروس كورونا المستجد قبل أقل من شهر من موعد الاقتراع. وأضاف في مؤتمر صحفي «إننا جميعا نراقب الانتخابات الأمريكية بعناية شديدة، بسبب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكندي وعلى الكنديين».