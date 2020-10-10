التحول الرقمي عنصر رئيسي في رؤية الإمارات للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد الماحي

وضعت الحكومة الإماراتية خطوات التحول الرقمي كأهم أولوياتها ووضعت العديد من الخطط والاستراتيجيات جعلتها في مقدمة الدول المتطورة في التكنولوجيا والتحول الرقمي.

واستشرفت الدولة المستقبل مبكراً من خلال المضي قدماً نحو العالم الرقمي عبر بنية تحتية رقمية متطورة تسمح بتوفير محتوى متميز ومتنوع يغطي مختلف المجالات الحياتية، بما يسهم في نقل وتبادل المعرفة والخدمات على مستوى العالم، وجاءت جائحة كورونا لتعزز ذلك التحول.

وتسطر حكومة الإمارات إنجازات متميزة في الخدمات المرتبطة بالتحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية، ووضع بصمات واضحة تسهم في مسيرة التطور التقني في الدولة والعالم العربي، وتسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات لخدمة المجتمعات الإنسانية.

وكما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إن المستقبل لمن يتفوق رقمياً».

بذلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جهوداً حثيثة في سبيل تسريع التحول الرقمي في الدولة، وتعزيز الحضور الإلكتروني للحكومة الذكية للمساعدة على تعزيز مكانة الإمارات في المؤشر العالمي.

وسجلت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات رقماً قياسياً في عدد المستخدمين خلال شهر أغسطس الماضي وصل إلى ما يقارب مليوناً و400 ألف مستخدم، وهو أكبر عدد شهري منذ إطلاق البوابة، كما ارتفع عدد مستخدميها خلال النصف الأول من 2020 لأكثر من 50 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019.





المشاركة الرقمية



ونجحت حكومة أبوظبي في تقديم المبادرات الذكية التي تقود إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في الإمارة، إضافة إلى الخدمات الحكومية المتكاملة والمترابطة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين، ووفرت أكثر من 1000 خدمة حكومية عبر القنوات الرقمية.

وأكد المهندس محمد عبدالحميد العسكر المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة، أن الجهود التي تم تحقيقها في التحول الرقمي بأبوظبي تأتي ترجمةً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، مما يعزز من سرعة الوصول إلى جميع الخدمات بكل سهولة وفي مكان واحد، مشيراً إلى أن أبوظبي خطا خطوات كبيرة في الرقمنة من مختلف الجهات الحكومية التي تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل إجراء المعاملات أو الخدمات على مختلف فئات المجتمع.



نجاحات كبيرة



وصاغت دبي الذكية منذ تأسيسها العديد من الاستراتيجيات التي غيرت وجه التحول الرقمي في العالم، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وأسهمت بشكل رئيس في ترسيخ مكانة الإمارة على المستوى العالمي.

وتعتمد الثروة الرقمية في دبي على 121 مبادرة ذكية و200 قاعدة بيانات و1129 خدمة ذكية. ومن المتوقع أن تحقق الثروة الرقمية لإمارة دبي نتائج اقتصادية واعدة في ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 33.8 مليار درهم.



المدينة الأسعد والأذكى



يقول يونس آل ناصر مساعد مدير عام دائرة دبي الذكية: كانت انطلاقة عام 2020 بداية للمزيد من الإنجازات في دبي الذكية، وحتى عند حلول أزمة كورونا لم نتوقّف بل واصلنا عملنا لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تهدف بشكل رئيس لتحقيق المهمة التي تم إطلاق دبي الذكية لأجلها، وهي بناء المدينة الأسعد والأذكى في العالم.

وأضاف: وضعنا الخدمات الحكومية الحيوية في متناول الإنسان في دبي في تطبيق واحد هو «دبي الآن» وواظبنا خلال فترة أزمة «كورونا» على إضافة خدمات جديدة للتطبيق، وهو ما حقق نجاحاً باهراً حيث أضفنا 15 خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين خلال العمل عن بُعد، ليصبح عدد الخدمات المتاحة عبر التطبيق أكثر من 120 خدمة.

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إمارة رقمية



واستراتيجية التحول الرقمي في الشارقة ستسهم في ترسيخ النهضة الشاملة ودعم مسيرة التنمية في الإمارة، التي توقع أن تتحول إلى إمارة رقمية خلال الفترة المقبلة، وتم ربط 31 جهة حكومية عبر المنظومة الرقمية الحديثة بالإمارة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ورئيس لجنة التحول الرقمي بالشارقة: تعكس رقمية الخدمات في الشارقة حرص مؤسسات الإمارة وهيئاتها الحكومية على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للأفراد، عبر تحويلها إلى النمط الذكي، الذي يسهل الإجراءات ويقلص الوقت ويحد من هدر الموارد.



وضوح الرؤية



وأظهرت الاستجابة المتميزة لجميع القطاعات لتنفيذ قرارات العمل والتعليم عن بُعد، في الإمارات، كفاءة في البنية التحتية، والتزاماً في التنفيذ، مع وضوح في الرؤية والنهج، بدرجة عززت التفاؤل بأن تحقق الدولة هذا العام قفزة كبيرة إضافية في موقعها على مؤشر التنافسية الرقمية الدولي.

ويقول المهندس خالد الشامسي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في أم القيوين، إن الإمارات تقود جهود ومبادرات التحول الرقمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وإن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرقمية هي الأرضية الصلبة لتعزيز قطاع الصناعة الرقمية وتطبيقات الإنترنت في الدولة ومن شأنها تعزيز مكانة الإمارات في العالم بأسره، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً باستحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، تهدف لأن تكون وزارة تحد وتقدم رقمي وتطور وابتكارات وتكنولوجيا.

وأوضح: هذه المنصات ستصبح شغل الإمارات الشاغل في الفترة المقبلة، لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في المجالات الإلكترونية والرقمنة، حيث بدأت من وزارة الصحة، ثم التعليم، والآن يتم التعميم في الكثير من الهيئات.

وختم بأن «الإمارات تسبق العالم في مجالات التكنولوجيا، وتسعى جاهدة منذ عشرات السنين لتعزيز هذه المجالات، وهذه الإجراءات ستكون لها آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية».



موقع متميز



وباعتماد مجلس استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، فقد خصصت الإمارات لنفسها موقعاً مميزاً في المستقبل القريب، خاصة أن الاستراتيجية تتضمن ملامح وأهدافاً استراتيجية تجعلها رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.

ويرى فيصل الشمري الخبير والمستشار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تمثل مرحلة جديدة في مراحل تطور دولة الإمارات، تتقدم فيها الدولة إلى الريادة العالمية وتدفع الإمارات للدخول بجدارة إلى النوادي العالمية للفضاء والطاقة النووية السلمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف: ما يميز الرؤية التشغيلية للبنى التحتية التقنية في الدولة هو أننا لا نبني ما يلبي احتياجات الحاضر بل نبني ما يحتاج إليه المستقبل والأمر ذاته ينطبق على استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تعتبر وصولاً فورياً لواحدة من أهم محطات تلبية احتياجات المستقبل كما تتميز الاستراتيجية بأن أهم أهدافها الارتقاء بحياة الإنسان من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين الحياة بشكل عام.



مواجهة الأزمات



نجحت الدولة في تنمية بنيتها التحتية التكنولوجية، حيث باتت من أكثر الدول التي أحدثت تحولاً رقمياً كبيراً، ما ساهم بقوة في مواجهة جائحة كورونا، وما تبعها من أزمات اقتصادية.

الأستاذ الجامعي الدكتور سالم زايد الطنيجي قال: إن التحول الرقمي والبنى التحتية التي تم تأسيسها في دولة الإمارات وتدعيمها بالتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتطورة جداً ساعد على مواجهة فيروس كورونا، وكذلك في كافة القطاعات من بينها الاقتصادية.