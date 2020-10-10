إصابة ٤ فلسطينيين خلال قمع مسيرة كفر قدوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب ٤ شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب العشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن العشرات من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة الأسبوعية السلمية باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات من قنابل الصوت، ما أدى لوقوع 4 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق شديدة.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الذين تصدوا للجنود بالحجارة وأجبروهم على التراجع، فيما تم كشف كمين نصبته قوات خاصة من جيش الاحتلال بهدف اعتقال الشبان، من دون تسجيل أي اعتقالات.

كما تصدى جنود الاحتلال لمسيرة سلمية في عصيرة بنابلس، وقطعوا الطريق على المسيرة لمنعها من الوصول إلى مستعمرة قريبة. كما رمى جنود الاحتلال قنابل الغاز على مجموعة من الفلسطينيين أثناء أداء الصلاة. (وكالات)