إطلاق 52 خدمة إلكترونية بين «الداخلية» و«القضاء»

كشف العميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، عن اعتماد حزمة خدمات إلكترونية يبلغ عددها 52 خدمة إلكترونية بين وزارة الداخلية والجهات القضائية، سيتم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2021 بجدول زمني محدد ضمن مشروع نظام الربط الجنائي الموحد، والعمل معاً لتحديد حزمة خدمات إلكترونية ثانية بحيث يتم العمل على إنجازها بعد إطلاق الحزمة الأولى بنجاح.

وقال إن اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة عقدت ورشة ثانية لمشروع ربط النظام الجنائي الموحد مع النيابات والمحاكم (المرحلة الثانية)، حيث أتت استكمالاً لما تم التوصل إليه من نتائج في ورشة العمل الأولى في العام المنصرم، والتي تم خلالها حصر وتحديد الخدمات الإلكترونية المشتركة بين أجهزة وزارة الداخلية والجهات القضائية بالدولة، لافتاً إلى أنها تعد تعبيراً عن تعاون وتنسيق كافة الجهود في الجهات المشاركة والراغبة في تحقيق عملية الربط التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر.