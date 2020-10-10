الجيـش اليمنـي يـواصـل تقـدمـه فـي جبهـات الجـوف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تقدمها، أمس الجمعة، ولليوم الرابع على التوالي، في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي بمحافظة الجوف. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري: «أن أبطال الجيش الوطني يواصلون تقدمهم باتجاه بئر المرازيق، وأن معارك تدور، منذ فجر الجمعة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وانهيار كبير وفرار جماعي للميليشيات تحت ضربات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».

وأضاف المصدر «أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت، أمس، من نزع ما يقارب ٣٠٠ لغم تنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وألغام عربات وعبوات ناسفة من المواقع المحررة التي كانت قد حررتها غرب جبهة النضود وصولاً إلى آخر الموقع المحررة شرق بير المرازيق».

وأكد المصدر أن المعارك لاتزال مستمرة، وأن أبطال الجيش الوطني يواصلون الزحف والتقدم على امتداد جبهات القتال ضد الميليشيات التي تركت مواقعها ولاذت بالفرار باتجاه مدينة الحزم مخلفة جثث القتلى والجرحى وعدداً من المركبات وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.