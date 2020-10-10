شكرا لقرائتكم خبر عن «نوبل السلام» لبرنامج الأغذية العالمي لجهوده في الحرب على الجوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت جائزة «نوبل» للسلام، أمس الجمعة، جهود برنامج الأغذية العالمي لتوفير الطعام لعشرات ملايين الأشخاص لمكافحة الجوع في العالم من اليمن إلى كوريا الشمالية، والذي يتوقع أن تتسع رقعته بسبب وباء «كوفيد 19».

ويوزع البرنامج مساعداته مستعيناً بمروحيات، أو على ظهور فيلة أو جمال، ويشكل «أكبر منظمة إنسانية» وضرورة كبرى؛ إذ إن 690 مليون شخص كانوا يعانون نقصاً مزمناً في التغذية في 2019؛ أي شخص من كل 11 في العالم.

وقالت رئيسة «لجنة نوبل» بيريت رايس اندرسن، إن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على «جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، ولكونه محركاً للجهود المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب».

وشددت رئيسة لجنة نوبل على أنه «في دول مثل اليمن وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان وبوركينا فاسو، أدى العنف والجائحة إلى ارتفاع هائل في عدد الأشخاص الذين باتوا على شفير المجاعة».

وأضافت: «كان برنامج الأغذية العالمي ليشكل فائزاً يستحق الجائزة من دون الجائحة، إلا أن الجائحة وعواقبها عززت أسباب منح هذه الجائزة». وشددت على أهمية «إيجاد حلول متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. النهج المتعدد الأطراف يعاني على ما يبدو عدم احترام في هذه الأيام».

وقال البرنامج في تغريدة تعليقاً على نيله الجائزة: «السلام والقضاء على الجوع متلازمان»، فيما قال مديره العام الأمريكي ديفيد بيزلي: «يشرفنا نيل جائزة نوبل للسلام. هذا اعتراف رائع بالتزام أسرة البرنامج الذي يعمل يومياً على استئصال الفقر في أكثر من 80 بلداً».

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وأسس برنامج الأغذية العالمي عام 1961، ومقره في روما، وتموله بالكامل تبرعات طوعية. ويؤكد البرنامج أنه وزع 15 مليار وجبة طعام، وساعد 97 مليون شخص في 88 بلداً العام الماضي، لكن هذا الرقم الهائل هو جزء ضئيل من الحاجات الإجمالية. وعلى الرغم من التقدم المسجل في السنوات الثلاث الأخيرة، يبدو أن هدف القضاء على الفقر الذي حددته الأمم المتحدة بحلول 2030 بعيد المنال. وغالباً ما تشكل النساء والأطفال أكثر الفئات ضعفاً.

وتعد الحرب، العدوة المعلنة ل«نوبل السلام»، سبباً للجوع أو أحد عواقبه. فالأشخاص المقيمون في دول تشهد نزاعات أكثر عرضة لنقص التغذية بحسب المنظمة العالمية.

وقال المدير العام للبرنامج في 21 سبتمبر/أيلول الماضي: «ما من طريقة للتحرك، السبيل الوحيد للقضاء على الجوع هو وضع حد للنزاعات».

وتلبد الأفق العالمي أكثر خلال السنة الحالية مع الصدمة الصحية والاقتصادية التي خلفتها الجائحة؛ إذ تسببت بخسائر على صعيد المداخيل، وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأثرت سلباً في سلاسل التموين.

وقال بيزلي في أبريل/نيسان الماضي: «قد نواجه مجاعات عدة هائلة في غضون أشهر قليلة. بانتظار توافر لقاح طبي يبقى الغذاء اللقاح الأفضل لمكافحة الفوضى».

وحذرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في يوليو/تموز، من أن الركود العالمي قد يُغرق في الجوع 83 أو 132 مليون شخص إضافي، وهي المرة ال12 التي تمنح فيها جائزة «نوبل السلام» لهيئة أو شخصية من الأمم المتحدة أو مرتبطة بالمنظمة الدولية. (أ ف ب)