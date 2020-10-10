محمد بن راشد: كلماتنا تمثل أوطاننا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن شرف الرجل في كلمته، مشدداً سموه على أن كلمة المرء تمثل قيمه وأخلاقه ومروءته ووطنه وأن على المرء تشريف وطنه بكلماته.

ونوه سموه بأن بداية الخلق كانت بكلمة وأن أبواب السماء تفتح بكلمات وأقفال القلوب تكسر بكلمات والعقول ترقى بالكلمة الجميلة والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة.

وغرد سموه على وسم #علمتني_الحياة على تويتر قائلاً: «#علمتني_الحياة أهمية الكلمة.. شرف الرجل في كلمته.. دين الإنسان في كلمة.. بداية الخلق كانت بكلمة.. أبواب السماء تفتح بكلمات.. أقفال القلوب تكسر بكلمات.. العقول ترقى بالكلمة الجميلة.. النفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة.. كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا.. كلماتنا تمثل أوطاننا.. لنشرف أوطاننا».