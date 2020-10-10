الحريري يستبق الاستشارات بإعلان ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

خرق رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الجمود الحاصل حول الملف الحكومي عندما أعلن في حديث تلفزيوني، ليل امس الأول الخميس، أنه مرشح حكماً لرئاسة الحكومة، وأنه سيقوم بجولة اتصالات للتأكد من التزام الجميع بورقة إصلاحات صندوق النقد الدولي، وحكومة من الاختصاصيين، إلا انه ربط ترشحه بالشروط التي كان وضعها سابقاً، ما يعني أن الأمور لا تزال في المربع الأول، ولا بد من جولة مشاورات للوصول إلى تفاهم مشترك بين معظم الكتل قد يرشح عنها أن يكون الحريري هو الرئيس المكلف، يوم الخميس المقبل.

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فقد أعلن الحريري ترشيحه مستبقاً موعد الاستشارات النيابية، ما يؤشر إلى أن نتيجة الاستشارات ربما تكون محسومة لمصلحته، إذا اتفقت الكتل على تسميته، خاصة ثنائي حركة «أمل»، و«حزب الله»، شرط ألا يتمسك بشروطه لجهة تشكيل حكومة مستقلة من الاختصاصيين، فيما الأكثرية تريد المشاركة من خلال حكومة تنكوسياسية، وتأخذ على الحريري أنه سياسي، أولاً، وأخيراً إذا رست التسمية عليه، وبالتالي لا يجوز له أن يستبعد السياسيين عن حكومته، في وقت رأت مصادر مواكبة أن موقف الحريري المستجد يعكس تبدلاً في الموقف الخارجي تجاه اسمه، وأن هناك إشارات إقليمية بالموافقة على عودته إلى رئاسة الحكومة.

وكان الحريري أعلن في حوار تلفزيوني، مساء امس الأول الخميس، أنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وقال: إنني مرشّح لرئاسة الحكومة من«دون جْميلِة حَدَا»، لكنني لا أهدد كما يفعل غيري، وقال: «هناك 3 مشاريع في البلد، مشروع «حزب الله» وحركة «أمل» المرتبط بالخارج، ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ «لبنان أولاً»، ومشروع من المُزايدين الذين أوصَلوا البلد إلى ما نحن عليه»، موضحاً أنه: لا معطيات إقليمية لديّ لتوقيت هذه الإطلالة، لكنّ الجميع تحدّث وأنا لم أتكلّم عن موقفي بعد، وقال: أردتُ الكلام اليوم لأنّه بعد ما حصل بالمبادرة الفرنسية انكشفَ لبنان على كل الاتجاهات، مشدداً على أنّ المبادرة الفرنسية أرادت إنجاح لبنان وإخراجه من المأزق، ولا أعلم لماذا أفشلوها؟

ورأى الحريري أن: «حزب الله»، وحركة «أمل» عَطّلا المبادرة الفرنسية التي كان من شأنها إيقاف الانهيار، وحتى الآن لا افهم لماذا أوقفاها، ربما اعتبرا أنّ هذه لحظة لِجَعل الآخرين يرضخون، وقال: إنني رَضخت لمصلحة لبنان والمواطن اللبناني، وأريد إنجاح المبادرة الفرنسية، ولهذا قبلتُ بالتنازل عن حقيبة المالية مؤخراً، وضحاً أن موضوع المداورة حوّلوه طائفياً، ومذهبياً، واستراتيجياً، والرئيس نبيه بري هو مَن طرح مبدأ المداورة سابقاً في حكومة تمام سلام عند حصول أزمة وزارة الطاقة، ونرفض احتكار أي طائفة لأيّ حقيبة.