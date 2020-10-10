مفوضية اللاجئين و«زينة» الإماراتية تطلقان حملة تبرعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة مع «زينة» «Ziina»، أول تطبيق مرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي للتبرع بالأموال من شخص لآخر في الإمارات، حملة لجمع التبرعات تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للمتضررين من الانفجار المزدوج الهائل الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي وأحدث أضراراً وخسائر كبيرة.

وانطلقت حملة جمع التبرعات بدءاً من 4 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 30 نوفمبر المقبل. وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة «زينة» إلى جمع تبرعات لصالح 500 أسرة تعتبر من بين العائلات الأكثر تضرراً من الانفجار، حيث يساعد التبرع بمبلغ 368 درهماً إحدى هذه العائلات على إجراء إصلاحات أساسية وضرورية لمنزلها. ويمكن لأي شخص لديه حساب مصرفي في دولة الإمارات التبرع للحملة من خلال تنزيل تطبيق «زينة» من تطبيق متجر أبل ستور أو متجر جوجل بلاي، وإتمام عملية التسجيل. وبمقدور المستخدمين التبرع ببضع نقرات فقط عبر اختيار المفوضية UNHCR، وإدخال قيمة المبلغ والوصف، والضغط على كلمة «إرسال».

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وفي هذا السياق قال حسام شاهين، رئيس شراكات القطاع الخاص في مفوضية اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نشكر«زينة» لإطلاقها هذه المبادرة في هذا الوقت الضروري والحرج، مضيفاً:«نتطلع إلى إقامة شراكة فاعلة وطويلة الأجل مع «زينة» تهدف إلى رفع الوعي بقضية اللاجئين ومساعدة من هم في أمس الحاجة».

من جانبه، أكد فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي لشركة زينة:«إن إغاثة لبنان في هذا الظرف الاستثنائي قضية ملحة وقريبة جداً من قلوبنا. وفي شركة «زينة» نؤمن بالدور الكبير للفنون في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا الإنسانية التي نشهدها في وقتنا الحاضر. وقد عقدنا شراكة مع عدد من الفنانين في المجتمع المحلي، الذين قدموا أربعة أعمال فنية بصرية مبتكرة لدعم لبنان من خلال حملة التبرعات». وسيحصل أول 160 شخصاً يتبرعون بمبلغ 500 درهم أو أكثر من خلال تطبيق»زينة»، على نماذج مطبوعة لأعمال فنية بصرية أصلية لعدد من الفنانين الموهوبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمن فيهم الكاتبة والرسامة نور فليحان (@nouriflayhan) ومصممة الجرافيك ليتيسيا كيروز (@laetitiakeyrouz)، وفنانة الكولاج زينة السعيد (@zainaelsaid)، إلى جانب المديرة الفنية والرسامة آلاء بلخي (@alaa)».

كما سيقوم خالد العامري وسلامة محمد، الثنائي الأكثر شهرة في صناعة المحتوى ويحظى كل منهما بتقدير كبير في دبي، بنشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم حملة التبرعات.