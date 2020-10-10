محمد السادس: المـرحلـة المقبلـة مملوءة بالتحديـات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الجمعة، إن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات في ظل الأزمة الصحية العالمية.

وذكر ملك المغرب، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، أنه جرى وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، مضيفاً «خطة الإنعاش ستعتمد على صندوق محمد السادس للاستثمار».

وأوضح: «وجهنا برصد 15 مليار درهم «1.63 مليار دولار» لدعم صندوق محمد السادس للاستثمار، ونحن حريصون على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطن».

وشدد على أن «نجاح أي خطة ومشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهيناً باعتماد مبادئ الحكومة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة».

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وأردف قائلا «يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال في هذا المجال وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقاً لها».

وأبرز الملك محمد السادس في الخطاب نفسه أن «نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد يقتضي تغييراً حقيقياً في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية».

وأشار إلى أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتضافر جهود الجميع لرفع تحدياتها.

وختم بالقول «المسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعياً لصالح الوطن والمواطنين أو لا يكون.. أنا واثق بأننا سنرفع جميعاً هذا التحدي في إطار الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي».

(وكالات)