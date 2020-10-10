الأمن اللبنانى يحبط عمليات متعددة للهجرة غير الشرعية عبر البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوى الأمن اللبنانية أنها أحبطت عدة محاولات لتهريب أشخاص إلى خارج لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت عدداً من أفراد العصابات التى تقوم بهذه الأنشطة.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن فى بيان، إن شعبة المعلومات فى قوى الأمن الداخلى تتابع عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص، عبر شواطئ محافظة لبنان الشمالي، بواسطة قوارب غير آمنة، والتى أخذت تنشط منذ أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأعلنت أنها تمكنت وبتواريخ مختلفة من توقيف عدد من الأشخاص السوريين كانوا يحاولون مغادرة الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية بحراً.
وبعد توفر معلومات عن توجه عدد من السوريين للهجرة إلى قبرص بواسطة مركب صغير انطلاقاً من شاطئ العبدة (شمال لبنان) لقاء 5 ملايين ليرة لبنانية للشخص الواحد، نصبت كميناً محكماً نتج عنه توقيف 14 رجلاً وامرأة من الجنسية السورية. واعترفوا بأنهم كانوا بصدد الهجرة إلى قبرص بطريقة غير شرعية عبر البحر، وأن الرأس المدبر للعملية سورى الجنسية، تم توقيفه وضبط المبالغ المالية التى تحصل عليها، وأودع القضاء المختص.
وفى موضوع القارب الأخير الذى كان قد أثار ضجة فى لبنان بسبب وفاة عدد من الأشخاص الذين كانوا على متنه، بينهم طفلان، بسبب نفاد الطعام والمياه، قالت شعبة المعلومات إنها حددت هوية الشخص «الوسيط» فى عملية التهريب، وهو لبناني، فأوقفته فى منزله بالقبة فى طرابلس، واعترف بما نُسب إليه.
هذا وقد داهمت الشعبة منزلاً شمال لبنان فيه عدد من الأشخاص من الجنسية المصرية، كانوا محتجزين تمهيداً لتهريبهم إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وأوقفت 6 أشخاص من الجنسية المصرية، ولبنانياً واحداً.
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