شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التطوع لتقديم خدمات التوعية الصحية في «المسجد النبوي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت مديرية الصحة في المدينة المنورة ، بدء استقبال المتطوعين عبر وحدة التطوع الصحي لتقديم خدمات التوعية الصحية في المسجد النبوي ، بالتعاون مع وكالة شؤون المسجد النبوي. ودعت من لديهم الرغبة التقديم عبر الرابط التالي :هنا.

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