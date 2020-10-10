شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التجارة» يحذر: منح الهوية لشخص آخر لإصدار سجل تجاري «مخالفاً للنظام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذر المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من يمنح هويته للغير بغرض إصدار سجل تجاري وفتح مؤسسة لا يعلم عنها شيء. وأوضح الحسين، عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن ذلك قد يترتب عليه جريمة تستر تجاري أو تهرب ضريبي أو غش تجاري ومخالفات أخرى، تورط صاحب الهوية في قضايا دون علمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «التجارة» يحذر: منح الهوية لشخص آخر لإصدار سجل تجاري «مخالفاً للنظام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.