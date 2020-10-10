عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آيفون 12.. تسريب جديد يكشف تفاصيل الأسعار وتاريخ الإصدار

الجمعة 9 أكتوبر 2020

الخليج 365

أظهر تسريب جديد تفاصيل كثيرة حول ما يمكن أن تعلنه شركة آبل في حدث 13 أكتوبر الذي يتوقع أن يتم الكشف فيه عن سلسلة هواتف iPhone 12 المرتقبة.



يتوقع المسرب (Kang) أننا سنرى آبل تعلن عن أربعة طرز جديدة من هواتف آيفون في حدثها، لكنه يقول إننا سنرى أيضًا مكبر صوت ذكي جديد (HomePod mini)، ويتمتع (Kang) بسجل حافل من التسريبات يمكن الاعتماد عليه، حيث توقع بدقة العديد من إعلانات آبل في (WWDC) وأحداث سبتمبر هذا العام.

يقول (Kang) إن شركة آبل ستعلن عن أربعة طرز جديدة الأسبوع المقبل: iPhone 12 mini وiPhone 12 وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max.

يُقال إن هذه الطرز الأربعة ستدعم شبكات الجيل الخامس، ومن الواضح أن شاشة (Super Retina XDR) التي كانت حصرية في السابق لطرازات آيفون 11 برو ستكون متاحة عبر المجموعة بأكملها هذه المرة، ويقال إن الهواتف تستخدم السيراميك في هيكل الشاشة الزجاجية لجعلها أقوى وأكثر مقاومة أثناء السقوط، وبحسب ما ورد ستتمكن الطرز الأربعة من التصوير بمعيار (Dolby Vision HDR).

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التفاصيل:

• يُقال إن جهاز iPhone 12 mini سيحتوي على شاشة بحجم 5.4 بوصة وسيبدأ سعره من 699 دولارًا، وسيتوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، وتتراوح خيارات التخزين بين 64 غيغابايت إلى 256 غيغابايت. ويدعي (Kang) أن هذا الطراز سيأتي بكاميرات مزدوجة – زاوية واسعة وكاميرا فائقة السرعة – وسيكون متاحة للطلب في السادس أو السابع من نوفمبر، أما تاريخ الإصدار سيكون في 13 أو 14 نوفمبر.

• يمكن أن يبدأ سعر iPhone 12 مقاس 6.1 بوصة من 799 دولارًا، وسيتوفر على ما يبدو باللون الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، مع خيارات تخزين تتراوح من 64 غيغابايت إلى 256 غيغابايت، ويُقال إنه يأتي مع كاميرات مزدوجة مثل 12 mini، وسيكون متاحًا للطلب في 16 أكتوبر أو 17 أكتوبر، أما تاريخ الإصدار سيكون في 23 أكتوبر أو 24 أكتوبر.

• يتوقع أن يبدأ سعر هاتف iPhone 12 Pro مقاس 6.1 بوصة من 999 دولارًا، ويُقال إنه سيأتي باللون الذهبي والفضي والجرافيت والأزرق، وتتراوح سعة التخزين من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت، كما أن الكاميرات ستكون ذات زاوية عريضة وفائقة الاتساع، ويقول (Kang) إن نسخة Pro ستحتوي على كاميرا تليفوتوغرافية مع تقريب بصري 4x ومستشعر LIDAR للواقع المعزز. ويزعم أن الطلبات ستبدأ في 16 أكتوبر أو 17 أكتوبر، وسيكون تاريخ الإصدار في 23 أكتوبر أو 24 أكتوبر.

• يبدو أن سعر iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة يبدأ من 1099 دولارًا، ويقول (Kang) إنه سيتم شحنه باللون الذهبي والفضي والجرافيت والأزرق، مع سعة تخزين تتراوح من 128 غيغابايت إلى 512 غيغابايت، مثل 12 Pro، كما يحتوي على ثلاث كاميرات ومستشعر LIDAR، لكن يُقال إن عدسته المقربة ستوفر تقريبا بصريا 5x. ويُقال إن الطلبات ستبدأ في 13 أو 14 نوفمبر، وسيكون تاريخ الإصدار في 20 أو 21 نوفمبر.