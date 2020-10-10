القوات المسلحة العراقية ترد على تقارير "حالة الإنذار القصوى" في بغداد

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، نُشِرَ عبر حسابه بموقع تويتر: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام".

وأضاف رسول أن "ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

ودعا اللواء رسول، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا.

وتداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتطبيق إجراءات مشددة في بغداد، ودخول الأجهزة الأمنية في حالة الإنذار القصوى، لملاحقة مطلقي الصواريخ على البعثات الدبلوماسية.

كما أشارت تلك التقارير -التي ينفيها بيان القوات المسلحة- إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أصدر أوامر بتحريك الفرقة 9 المدرعة إلى المنطقة الخضراء.