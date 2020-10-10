شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يعزى ضحايا انفجار خزان المازوت ويوجه رسالة إلى اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى، تعزيه فى ضحايا الانفجار الذي وقع بمخزن المازوت فى العاصمة اللبنانية "بيروت"، الجمعة، مناشدا الشباب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعدم التجمع في محيط الحادث.

وغرد سعد الحريري عبر تويتر قائلا: "نسأل الله تعالى أن يلطف بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة، أتقدم منهم بأحر التعازي وأناشدهم التزام الحذر والتعاون مع رجال الإطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار، كما اناشد الشباب خصوصا التزام موجبات الحماية من وباء الكورونا وعدم التجمع في محيط الحادث وأمام مستشفى المقاصد".

وأضاف :"انني على تواصل مع كافة الجهات الامنية المختصة للوقوف على اسباب الانفجار ومتابعة الاوضاع الصحية للجرحى والمصابين، سائلاً الله ان ينعم عليهم وعلى الطريق الجديدة بالسلامة . حمى الله بيروت من كل شر".





وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الانفجار الذي وقع في خزان المازوت بالعاصمة بيروت أسفر عن مصرع 4 أشخاص، إضافة إلى إصابة آخرين، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو ترصد إخلاء الأمن للعديد من المنازل على خلفية الانفجار.

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وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن وزير الصحة العامة في لبنان الدكتور حمد حسن أوعز باستقبال جرحى انفجار الطريق الجديدة على نفقة وزارة الصحة .

ووثقت مقاطع فيديو وصورا تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، اللحظات الأولى في محيط الانفجار الهائل الذي وقع بخزان مازوت في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا حول مكان الانفجار الذي وقع في خزان مازوت في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر - الطريق الجديدة، وعمل على تفريق المواطنين الذين تجمعوا في محيط الانفجار.

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن سيارات الدفاع المدني وفرق من الإطفاء انطلقت مسرعة، إلى موقع الانفجار في محالة للسيطرة على الحريق الذى خلفه الانفجار.