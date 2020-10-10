شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يأمر هيئة الإغاثة بمساعدة المتضررين من انفجار الطريق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، على انفجار خزان المازوت في منطقة أبو شاكر- الطريق الجديدة، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة الآخرين من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: الطريق الجديدة الليلة منكوبة بهذا الانفجار الذي أضاف معاناة جديدة إلى أهلنا في هذه المنطقة العزيزة".

وأضاف: ما حصل هو أقرب إلى الكارثة. طلبت من الهيئة العليا للإغاثة التحرك فوراً لتقييم الاضرار ومساعدة المتضررين أسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحرير،: "أنني على تواصل مع كافة الجهات الأمنية المختصة للوقوف على أسباب الانفجار ومتابعة الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين ، سائلاً الله ان ينعم عليهم وعلى الطريق الجديدة بالسلامة . حمى الله بيروت من كل شر"

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وأضاف في تدوينة: نسأل الله تعالى ان يلطف بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة .اتقدم منهم باحر التعازي واناشدهم التزام الحذر والتعاون مع رجال الإطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار كما اناشد الشباب خصوصا التزام موجبات الحماية من وباء الكورونا وعدم التجمع في محيط الحادث وامام مستشفى المقاصد



تغريدة حسان دياب