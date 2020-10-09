وزير الصحة الأردنى يؤكد قدرة كورونا على تدمير أى نظام صحى قوى بالعالم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، إن الأردن اتخذ إجراءات شديدة في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، حتى وصلت في بعض الأيام إلى تسجيل "صفر إصابات"، ولكن هذا الوباء يضر اقتصاديات الدول.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو اديب، أن الأردن فتح الحدود لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته، ولكن مرت بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا من الحدود وانتشرت بين الناس، وهو ما أحدث تزايد في عدد الإصابات مرة أخرى، مردفا: "النظام الصحى الأردني قوى ومتماسك، ولكن لا يوجد أي نظام صحى بالعالم يستطيع أن يواجه هذا الفيروس ويمكن أن ينهار أمامه".

وأوضح أن المعركة مع فيروس كورونا لا يمكن كسبها إلا بمشاركة المواطن، مردفا: "المواطن والحكومة سويا عليهم دور في محاربة هذا الفيروس، ومعظم الوفيات لمرضى الفيروس هم فوق الـ70 عاما".

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وكان قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الأردنية الدكتور غازي شركس، إن الوزارة ستعتمد قريبا مراكز ومحطات ثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون من أعراض تنفسية في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات المملكة.