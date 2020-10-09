وزير الصحة الأردنى يؤكد قدرة كورونا على تدمير أى نظام صحى قوى بالعالم

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وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو اديب، أن الأردن فتح الحدود لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته، ولكن مرت بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا من الحدود وانتشرت بين الناس، وهو ما أحدث تزايد في عدد الإصابات مرة أخرى، مردفا: "النظام الصحى الأردني قوى ومتماسك، ولكن لا يوجد أي نظام صحى بالعالم يستطيع أن يواجه هذا الفيروس ويمكن أن ينهار أمامه".
وأوضح أن المعركة مع فيروس كورونا لا يمكن كسبها إلا بمشاركة المواطن، مردفا: "المواطن والحكومة سويا عليهم دور في محاربة هذا الفيروس، ومعظم الوفيات لمرضى الفيروس هم فوق الـ70 عاما".
وكان قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الأردنية الدكتور غازي شركس، إن الوزارة ستعتمد قريبا مراكز ومحطات ثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون من أعراض تنفسية في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف شركس، أن عدد هذه المحطات سيزيد على 100 محطة في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، وستتم متابعتها من الادارة المركزية في الوزارة ضمن منهجية واضحة بدءا من أخذ العينات ونقلها وإجراء الفحوصات المخبرية وظهور النتائج بالسرعة المطلوبة لإجراء اللازم وحصر بؤر الفيروس في المناطق الأكثر انتشارا.
وأكد الدكتور شركس، أنه سيتم تشكيل فريق متخصص للدعم اللوجيستي لتفقد احتياجات المستشفيات الحكومية وجاهزيتها لاستقبال حالات كورونا وتعزيز عدد من مستشفيات الوزارة ورفع قدراتها الاستيعابية من خلال تعزيزها بالكوادر والاجهزة والمستلزمات الطبية القادرة على التعامل مع جميع الحالات المرضية المثبتة بفيروس كورونا التي تتطلب تحتاج إلى إدخال ومتابعة العلاج في غرف العزل وغرف العناية الحثيثة، إضافة الى تزويدها بعدد كاف من أجهزة التنفس الاصطناعي.
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