شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي: التعافي الاقتصادي يمثل الأولوية عقب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة بوضع خطة للتعافي الاقتصادي كـ"أولوية أولى" في المرحلة الراهنة لمواجهة تبعات الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبرز الملك في خطاب عن بعد بمناسبة افتتاح العام التشريعي، الطابع "الاستثنائي" للوضع الراهن، محذرا في الوقت ذاته من التبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للوباء.

وأوضح أن خطة الانعاش الاقتصادي تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين القدرة الاستثمارية وتوفير الوظائف والحفاظ على مصادر الدخل.

Advertisements

وكشف أن هذه الخطة ستعتمد على صندوق محمد السادس الاستثماري بقيمة 15 مليار درهم (مليار و379 مليون يورو) ممولة من الحكومة، بجانب اسهامات القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

ودعا الملك أيضا إلى التزام دائم لدعم القطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وكشفت أحدث بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت 142 ألف و953 حالة إصابة بفيروس كورونا ، تعافى منها 120 الف و275 ، وتوفي ألفان و486.

وأفادت الحكومة المغربية في أحدث توقعاتها أن معدل البطالة قد يرتفع العام الجاري بنسبة 4% ليبلغ 13% وقد يبلغ الكساد 5.8%.