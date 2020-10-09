شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3445 إصابة جديدة بكورونا و2747 حالة شفاء في 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 3 آلاف و445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 146 ألفا و398 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ مليونين و682 ألفا و255 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي، مضيفا أنه تم تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2530 حالة، وتسجيل 2747 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 123 ألفا و22.